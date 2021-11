Tobis Gutmann ist ein Künstler, Zeichner und Illustrator, der ab und zu auch Mode macht. Für seine Pullover ‹Polyphonic Drawing› verwandelte er Jazzmusik in abstrakte grafische Formen. Foto: Hanna Rückert

Mirjam Rombach 03.11.2021 10:30

Wer Kunst mit Mode verknüpfen will, kommt am 5. und 6. November im Museum Tinguely in Basel auf seine Kosten, wenn Laufmeter einen zweitätigen Modesalon veranstaltet. Startschuss am Freitagabend ist die Performance des Künstlers Tobias Gutmann gemeinsam mit Tinguelys Maschine ‹Klamauk›. Danach präsentieren ausgewählte Modeschaffende ihre Kollektionen, darunter Sabine Portenier, Foulalà, Claudia Güdel und Vanto. Erhältlich sind die nachhaltig produzierten Slow-Fashion-Kleider und Assecoires für Frauen und Männer direkt vor Ort oder bei Laufmeter.