Anna Raymann 04.05.2020 11:05

Bildschirme ersetzen Plakatwände. Flyer landen immer öfters im E-Mail-Eingang, blinkend animiert. Es gibt Apps, die Inhalte in die Wirklichkeit projizieren, mittels Augmented, Virtual oder Mixed Reality. Diese neuen Träger fordern auch die Gestaltung. Dieselbe Druckschrift ist digital dargestellt oft weniger gut lesbar. Trotzdem dauerte es lange, bis es die ersten zuverlässigen, fürs Web optimierten Schriften gab, und erst seit wenigen Jahren setzt sich ein responsives und somit bewegliches Schriftformat durch. Als 2016 Adobe, Apple, Google und Microsoft gemeinsam das Opentype-Format um ‹Opentype Font Variations›, also jene variablen Schriften, erweiterten, löste das einen regelrechten Hype aus. Blogs und Fachmagazine sprachen von einer «Revolution» für die digitale Typografie. Dennoch blieb es zunächst ein Schlagwort. Der britische Schriftgestalter John Hudson formulierte es so: «Eine variable Schrift ist eine Schriftdatei, die sich wie mehrere verhält.» In einer einzelnen Datei finde...