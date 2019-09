Das Plakatfestival «Weltformat» fragt nach Tools & Rules

Beim Weltformat dabei sein Tools and rules – unter diesem Thema findet das diesjährige Grafikfestival «Weltformat» in Luzern statt. Hochparterre verlost 2x2 Festivalpässe. Meret Ernst 17.09.2019 08:39

Was gestaltet die Gestaltung? Das Grafikfestival Weltformat geht der Frage in verschiedenen Formaten nach und zeigt, welche neuen Ideen und Konzepte durch die Wahl der Instrumente entstehen. Die Ausstellung Designing Tools stellt Projekte vor, für die eigens Tools entwickelt wurden, Pre-digital wagt einen Blick auf die Ära bevor Computer und digitale Prozesse die Gestaltung dominierten und Hochdruck-Plakate zeigt an unterschiedlichen Projekten, wie die Hochdrucktechnik im digitalen Zeitalter eingesetzt wird. Ein weiteres Highlight sind die erstmals in der Schweiz gezeigten Schönsten Bücher aus aller Welt, ein Wettbewerb, der von der Stiftung Buchkunst in Leipzig organisiert und durchgeführt wird. Am Symposium beleuchten Gestalterinnen und Gestalter aus aller Welt in drei Themenblöcken das Thema Tools & Rules und die WorkshopleiterInnen Ines Cox, Anja Kaiser, Dinamo und Ted Davis geben Einblicke in ihren Werkzeuggebrauch. Wir verlosen zeimal 2 Festivalpässe. Melden Sie sich via E-Mail&nbs...