Bausteine und mehr

Der österreichische Büroeinrichter Bene lud vergangenen Dienstag zur Präsentation des «Future of Work Reports 2018» in seinen Showroom nach Wallisellen. Darin präsentiert Bene Ansichten und Meinungen von 40 internationalen Experten aus Wirtschaft, Forschung und Kultur über die Zukunft der Arbeitswelt. Denn die Art und Weise wie in den nächsten Jahren gearbeitet wird, verändere sich rasant. Der Report zeigt Entwicklungen von der Digitalisierung über Mobilität und Big Data bis hin zu neuen Modellen der Unternehmensführung.