Ausgezwompt, leider

Text: Meret Ernst / 27.06.2018 15:27

Armin Scharf erkundete mit seinem Blog Zwomp.de die Welt des Industriedesigns. Rund acht Jahre lag bot er Informationen zu Akteuren, Erfindungen, Umsetzungen und vielem mehr. Jetzt hört er auf – ein Verlust für das Design. Zwomp brachte Fachinformationen in Rubriken wie Technologie, Einsteiger, Praxis, Hausbesuche, Förderer oder News und erklärte, was es mit dem Industriedesign auf sich hat. Immer kompetent und auf der Höhe des Gegenstands und als Journalist, der vermitteln und erklären will.

Als versierter Fachjournalist wollte Armin Scharf mit dem Blog auch erkunden, welche journalistischen Möglichkeiten selbstkonzipierte Online-Publikationen bieten können. Doch die technischen und juristischen Anforderungen seien permanent gewachsen, und zwar nicht erst durch die DSGVO: «Die damit verbundenen Risiken sind für kleine Betreiber, die mehr bieten wollen als nur einen persönlichen Blog, organisatorisch und finanziell kaum noch tragbar. Ohne Partner an der Seite, der diese Risiken zumindest ansatzweise ausgleichen kann, lässt sich ein engagiertes Projekt wie zwomp auf Dauer leider weder wirtschaftlich noch ressourcenmässig stemmen.»

Immerhin: Armin Scharf bleibt dem Thema erhalten. Denn er wolle seinen journalistischen Fokus wie bisher auf den Dreiklang Industriedesign, Technologie und Innovation legen. Er schreibt nach wie vor, und unter anderem, für Hochparterre.