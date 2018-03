Ausgezeichnetes Teppich-Ballet

Mit seinem «Ballet des Tapis» illustrierte der Fotograf Lorenz Cugini den Artikel «Vom Boden abheben». Die darin rezensierten Teppiche inszenierte Cugini an Menschen: «Mich interessierte, wie sie zusammen mit den Körpern ihre verschiedenen textilen Macharten offenbarten und zum Kleid wurden.» Fasziniert von der Aufgabe und den unterschiedlichen Textilien trieb er die Arbeit nach abgeschlossenem Auftrag weiter und fotografierte in den folgenden Jahren weitere Teppiche. Das hat sich gelohnt: Nachdem «Ballet des Tapis» letztes Jahr mit dem «Swiss Photo Award» in der Kategorie Fashion ausgezeichnet wurde, gewinnt Lorenz Cugini nun auch noch einen silbernen ADC-Award in der Kategorie «Foto & Illustration». Wir gratulieren!