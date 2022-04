In ihrer Werkstatt nahe Basel fertigt Barbara Amstutz Kleinserien und Unikate an.

Mirjam Rombach 19.04.2022 17:15

Silber, Messing, Kupfer und Stahl – Barbara Amstutz bearbeitet in ihrer Werkstatt in Oberwil bei Basel alle möglichen Metalle. Als eine der wenigen Silberschmiedinnen der Schweiz entwirft und fertigt sie zeitgenössisches Silbergerät für den Alltag. Charakteristisch für ihre Arbeiten sind die unterschiedlichen Texturen ihrer Objekte. Ob glatt oder rau, matt oder glänzend, geätzt oder vom Hammerschlag geprägt – die Oberflächengestaltung verleiht den schlichten Formen eine ganz eigene Ausstrahlung. Nun wurde Amstutz von der Stiftung Gold- und Silberschmiedekunst in Schwäbisch Gmünd zur Stadtgoldschmiedin 2022 ernannt. Seit 1989 ehrt die Auszeichnung alle zwei Jahre international herausragende Gold- und Silberschmiede aus ganz Europa. Eine Werkschau im Kulturzentrum Prediger Schwäbisch Gmünd gibt Einblick in das Schaffen der Gestalterin....