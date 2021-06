Das Bundesamt für Kultur zeichnete die Grafikdesignerin Julia Born, den Fotografen und Art Director Peter Knapp sowie die Dozentin und Forscherin Sarah Owens mit dem Schweizer Grand Prix Design aus. Der Preis hebt das Werk namhafter Designschaffender hervor, das die Qualität und Relevanz der Schweizer Designpraxis repräsentiert. Er ist mit je 40'000 Franken dotiert.

Julia Born (*1975) lebt und arbeitet in Zürich. Sie unterrichtet Grafikdesign an der Gerrit Rietveld Akademie in Amsterdam sowie an der ECAL.