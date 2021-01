Der Hocker und Beistelltisch Taboera aus Eichenholz, darauf der Kerzenhalter Tchaindeli.

Meret Ernst 11.01.2021 11:50

Laurent De Bernardini und Stéphane Badet gründeten Sofia designers 2001 in La Chaux-de-Fonds. Seit einigen Jahren stellen sie Objekte im Selbstverlag her. Heute arbeiten sie von La Neuveville am Bielersee aus. Neben dem Label Praktika Intrano arbeiten sie an Projekten vom Stadtmobiliar (Sofia Elements) über Szenografien bis zum Uhrendesign.