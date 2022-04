Die Ferienunterkunft steht inmitten der Natur. Nach drei Monaten zieht sie jeweils weiter.

Mirjam Rombach 11.04.2022 10:00

Halb Jurte, halb Tiny House: Das mobile Meiensäss ‹Mysaess› tourt seit anderthalb Jahren durch die Schweiz. Länger als drei Monate bleibt es nicht am selben Ort, damit sich der Boden regenerieren kann. Von April bis Juni steht die Ferienunterkunft in den Hügeln von Oberbalm, einem Berner Dorf mit knapp 870 Einwohnerinnen.

Hinter dem Berner Unternehmen stehen ein Designer, ein Schreiner und eine Gastgeberin. Gemeinsam wollen sie regionalen Tourismus fördern und Naturerlebnisse an abgelegenen Orten ermöglichen.

Das ‹Mysaess›–Team will mit seinem Angebot regionalen Tourismus fördern und eine Auszeit in einfachster Form ermöglichen. Um das Projekt voranzutreiben, hat das Trio nun eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Fünf weitere Wohnboxen sollen entstehen, so sorgfältig ausgestattet wie der erste Prototyp. Dafür arbeitet das Team mit Schweizer Handwerkern und Betrieben zusammen, die auf natürliche Materialien setzen. Die minimalistisch eingerichtete Box bietet Platz für vier Personen, der knapp bemessene Wohnraum lässt sich durch einen Zeltvorbau vergrössern.

Strom produziert die Solaranlage auf dem Dach des Häuschens. Statt Toitoi gibt es eine integrierte Trockentoilette, fliessendes Wasser ist zwar da, will aber sparsam benutzt werden. Ein Quäntchen Luxus gibt es in Form einer Bodenheizung für kalte Tage. Eine Kochnische mit Geschirr (von der Keramikerin Zoé Vaistij) sowie den wichtigsten Notwendigkeiten (Kaffee!) sind ebenfalls vorhanden. Dazu gibt's die Aussicht ins Grüne und Abgelegenheit, um in Ruhe eine Pause einzulegen.

Wer gern bei Amselgezwitscher aufwacht und Ferien nach dem Motto «klein, aber fein» machen will, beantwortet folgende Frage: Wer wird in Zukunft das ‹Mysaess› produzieren? (Crowdify kennt die Antwort)

Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für eine Übernachtung zu zweit mitsamt Zmorgen, an einem Standort freier Wahl.

Senden Sie uns Ihre Antwort per E-Mail mit dem Betreff «Wettbewerb Mysaess», um an der Verlosung teilzunehmen. Teilnahmeschluss ist der 27. April 2022.

Fast alles am Meiensäss ist made in Switzerland – von der Matratze bis hin zum Geschirr.