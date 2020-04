Teenage Engineering entwickelten ein modulares Soundsystem und bieten Files zum Download an, mit denen man zusätzliche Teile wie Griffe oder Räder mit einem 3-D-Drucker selbst fabriziert und an die Boxen schraubt.

Meret Ernst 09.04.2020 14:00

Den Namen trägt das Kollektiv mit voller Absicht: Die Geräte von Teenage Engineering richten sich an ein junges Publikum. 2005 in Stockholm gegründet zelebriert das Kollektiv aus vier Mitgliedern eine Haltung, die vor vierzig Jahren als Punk bezeichnet wurde – trotz der Konsumgüter, die sie entwickeln. Bekannt wurden ihre Synthesizer, die sie auf Taschengrösse verkleinerten und die vor al-lem den Spieltrieb bedienen. Vor zwei Jahren begann das Kollektiv, mit Ikea zusammenzuarbeiten, und kündigte an, ein tragbares Musiksystem für den Massenmarkt zu entwickeln. Seit Februar ist die limitierte Kollektion nun im Verkauf. Die Marktlücke war aufseiten des Ausstatters schon länger erkannt. Musik gehört zum Wohnen, vor allem für Teenager. Sie markiert den Rückzugsort, vermittelt Identität und Abgrenzung. Und weil jene, wenn sie eine Party organisieren, das Zubehör vom Pappbecher bis zum Hocker gerne billig einkaufen, lag die Idee nahe. Der Ausstatter will alles, was es braucht, aus einer Hand anbieten...