Das Interieur der Hotels in Paris und Nizza verbindet satte Farben wie Purpur mit Kunst- und Designobjekten.

Mirjam Rombach 28.03.2022 11:00

Paris, das sind Eiffelturm und Coco Chanel, Bordeaux und Baguette, Generalstreik und Stau. Und natürlich ist die Stadt, der so viele Eigenschaften zugeschrieben werden, für die Liebe bekannt. Es erstaunt deshalb nicht, dass das Zürcher Kollektiv Soeder mit Hôtel Amour kooperiert. Gemeinsam haben sie die Atmosphäre des Hoteltrios in eine Seifenflasche transferiert. Sie nimmt die Grundmotive der Hôtel-Amour-Identität auf, die Besucherinnen bereits aus dem Interieur kennen. In ihrem Innern steckt die jüngste Duftkreation von Soeder: Wermut Negroni, laut Kollektiv eine Verbeugung vor dem Drink, mit dem so viele gute Nächte starten (oder enden). Auf jeden Fall generiert der etwas herbe Duft vielversprechendere Assoziationen als bloss Keimfreiheit.