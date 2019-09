Dimitri Bähler kombiniert Kreis und Rechteck für den Tisch Malleray. Davor Alfredo Häberlis Stuhlentwurf Lochergut.

Meret Ernst 17.09.2019 09:42

Einen Tisch solle er gestalten, weder rund, noch eckig, so lautete Alfredo Häberlis Auftrag an Dimitri Bähler. Der Designer, der damit erstmals ein Möbel entwarf, reagierte mit einem Tisch, der Kreis und Rechteck verbindet. Die zylindrischen Beine führt er in die nach innen abgekantete, leicht wirkende Platte. Gleichzeitig mussten die Beine so konturiert werden, dass sie für Platten unterschiedlicher Tischgrössen einsetzbar sind. Benannt ist der Tisch nach Bählers Geburtsort Malleray. Er möge an seinem Entwurf das Gleichgewicht zwischen zart und radikal, wird er in den Presseunterlagen zitiert. Hergestellt wird der Tisch von Trinatura aus heimischem Eschenholz im luzernischen Buttisholz. Neben Alfredo Häberli, der erneut in der Doppelrolle als Kurator und Designer tätig ist, sind ausserdem This Weber, Moritz Schmid und Andreas Bechtiger mit neuen Entwürfen vertreten. ###Media_2###Von This Weber stammt ein universelles Möbel, das zugleich Beistell- und Nachttisch, Garten- oder Staumöbel ist....