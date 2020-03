Ana Brankovic: Ein Portrait der Grafikdesignerin folgt im Rahmen der Städteportrait-Serie in Hochparterres Aprilausgabe.

Die Designerin Ana Brankovic organisiert heute Abend ab 19 Uhr die Aktion «Applaus für Held*innen» in Basel. Vier Fragen dazu, was der Notstand für ihren Alltag bedeutet.

Lilia Glanzmann 19.03.2020 14:10

Die Basler Grafikdesignerin Ana Brankovic hat vor sechs Jahren mit ihrer Freundin Derya Cukadar das Onlinemagazin «Wie wär’s mal mit» gegründet. Mit ihrem «hyperlokalen Journalismus» will sie einen Blick auf Unbeachtetes werfen. Heute Abend ab 19 Uhr im Kollektiv die Aktion «Applaus für Held*innen». Vier Fragen dazu, was die Covid-19-Krise für ihren Alltag bedeutet. Was bedeutet die neue Situation für Deine Arbeit als Designerin? Ana Brankovic: Nebst meiner Arbeit in Kultur und Design habe ich das Glück und die privilegierte Lage einer Festanstellung bei Liste Art Fair Basel und habe so eine gewisse Sicherheit. Was geht trotzdem? Online geht einiges. Da geht es darum, vor allem die guttuenden Perlen rauspicken, um nicht wahnsinnig zu werden. Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass trotz allem folgendes immer geht: Kreativität, Unterhaltungen und Beziehungen pflegen. Die Krise wird uns als Menschen prägen und verändern, doch gerade darin besteht...