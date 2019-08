«Everyday objects» im Lausanner Museum mudac.

Susanna Koeberle 07.08.2019 13:55

Sie fingen 2004 an zusammen zu arbeiten, weil sie Freunde waren – und das sind sie heute noch. Das betrachten die drei Designer von Big-Game als ihren grössten Erfolg. Die Kollaboration zwischen Augustin Scott de Martinville, Grégoire Jeanmonod und Elric Petit begann während ihres Studiums an der Ecal, heute entwerfen sie Objekte für ganz unterschiedliche Hersteller und gehören zu den wenigen Schweizer Gestaltern, die international arbeiten. Inzwischen sind sie selbst Unternehmer. Sie gründeten die Firma «BIG ratio», die sich dem Thema digitales Design widmet. Ein erstes Abtasten auf diesem Gebiet war der bunte USB-Stick «PEN» für die Hongkonger Marke «Praxis». Sie sind weiter für die Artdirektion von «Clip» zuständig, einer Firma, die Produkte für Airlines herstellt. Diesbezüglich sei ein ungewöhnliches Detail erwähnt: Der dänische Hersteller «Hay», für den Big-Game wiederholt entwarf, wurde in diesem Kontext vom Kunden zum Lieferanten. ###Media_2### Einfach zugänglich Nu...