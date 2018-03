Vor etwas über einem Jahr eröffnete Ply in Zürich. Nun erreicht uns die Meldung, dass sich der «Mindest-Erfolg» an der Bärengasse nicht eingestellt habe und der Showroom per Ende März schliesst. Vergangenen September erst hatte Hochparterres Gesprächsrunde «Design zum Zmittag» dort unter dem Motto «Retail Revolution» den Wandel des stationären Handels diskutiert. Auch Ply-Geschäftsführer David Einsiedler war mit dabei und zeigte sich für die Zukunft realer Showrooms zuversichtlich – in Zürich hat es nun aber nicht funktioniert. Stattdessen lanciert Ply im April einen neuen digitalen Laden: «Es hat sich für die Marke eine Möglichkeit ergeben, die digitale Dachmarke einer renommierten Händlergruppe mit Filialen in München, Stuttgart, Essen und Hamburg zu werden», heisst es in der Pressemeldung. Bis Ende März nun werden an der Bärengasse alle alle Möbelstücke und Leuchten zu Sonderpreisen verkauft – mit bis zu 70% Rabatt. Und auch der Showroom am Schanzengraben kann gemietet werden. Interessenten melden sich hier.