Adecos neue Generation

Text: Köbi Gantenbein / 9.01.2018 17:29

Adeco ist eine Möbelfirma in Mellikon, einem Dorf in der Nähe von Zurzach. Trennwände für Innenräume gehören ebenso zum Programm wie die Aluminiummöbel der Marke Radar oder Systeme, die die Akustik in Räumen verbessern. Nach 25 Jahren treten Bernhard und Esther Scheuber kürzer, ihre Kinder Katharina und Matthias haben das Geschäft übernommen. Die Zwei vereinen technisches, wirtschaftliches und kommunikatives Wissen – eine gute Voraussetzung für die nächsten 25 Jahre.