Design aus Europa mit Handwerk aus Burkina Faso verflochten: Laurence Stoffel und Tessemé Soma haben diese Körbe namens ‹Belelebeleba› in Banfora entwickelt und produziert. Fotos: Émile Barret

Susanna Koeberle 14.11.2019 14:35

Abseits der Pisten Die Ausstellung ‹Hors Pistes› im Designmuseum Mudac in Lausanne zeigt wunderschöne Objekte und lädt zum Nachdenken über unser Verhältnis zum Handwerk ein. Susanna Koeberle 14.11.2019 14:35

Der Name ist Programm: ‹Hors Pistes› ist ein Residenz- und Austauschprogramm, das an abgelegenen Orten der Welt stattfindet. 2013 von den beiden französischen Produktdesignerinnen Marie Douel und Amandine David gegründet, ermöglicht es kulturübergreifende und interdisziplinäre Begegnungen zwischen Handwerkerinnen aus den Residenzländern und Designern aus Europa. Gemeinsam arbeiten sie an Objekten und tauschen dabei Wissen und Fertigkeiten aus. Zweimal fanden die Residenzen in Burkina Faso (Ouagadougou und Banfora) statt, eine dritte wurde in Grönland (Nuuk) durchgeführt; die vierte Edition führt interessierte Teilnehmende nächstes Jahr für einen Monat nach Singapur. Ein Redaktionsteam begleitet und dokumentiert das Umfeld und die Prozesse der jeweiligen Residenzen und verarbeitet diese Recherche zu einem eigenen Projekt. Diese sprachliche und visuelle Ebene dient als Reflexionsinstrument, das über die beschränkte Dauer der Tätigkeiten vor Ort hinausführt und damit auch eine Vermittlungsauf...