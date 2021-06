Mit seiner Idee von biologisch abbaubarer Medizinalbekleidung will der Produktdesigner Benjamin Bichsel das Abfallproblem in Spitälern angehen.

Michèle Degen 01.06.2021 10:06

Viele von uns mussten sich zuerst an die Schalldämpfer und Mimiktöter im Gesicht gewöhnen. Im Gesundheitswesen aber sind Hygienemasken unentbehrlich – zugleich machen sie nur einen Bruchteil der Berufsbekleidung aus, die täglich in den Spitälern zum Einsatz kommt. Allein das Universitätsspital Basel bestellte 2019 rund 119 000 Hemden und 97 000 OP-Hosen. Einmal getragen landen diese üblicherweise im Abfall. Zuerst das Material, dann die Form Der Ecal-Absolvent Benjamin Bichsel erkannte das Problem der riesigen Abfallmengen in den Spitälern und suchte nach Alternativen. Im Rahmen seiner Masterarbeit entwarf der Produktdesigner gängige Einwegkleidung wie Hemd und Hose, Isolationsschurz und Operationskittel. Seine Prototypen sind klar geschnitten und farblich zurückhaltend: Sanfte Pastelltöne in Grün und Blau vermitteln Professionalität und Hygiene. Reduziert auf ein Minimum wirken die Kleidungsstücke zeitlos und funktional. Ein Etikett gibts keines, Grösse und Eigenschaften sind direkt auf da...