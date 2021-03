Ein fiktives Gespräch zwischen Göttinnen der griechischen Mythologie, gestickt auf fünf Meter langen transparenten Stoff: Stéphanie Baechler setzte sich in ihrer Arbeit kritisch mit der globalen Textilindustrie auseinander. Realisiert hat sie ‹The Fates Are Talking› bei dem Textilunternehmen Saurer. Dort entstand auch ‹Embroidery Alphabet›, das sie als Dozentin an der Gerrit Rietveld Academy mit Studierenden entwickelte. Das Resultat stellte Baechler als Open Source Font zur Verfügung.

«Clotho: You better try to spin an algorithm! People are starring at the screen anyway now.»