Erhält den Berner Design Preis 2025: Minou Afzali, Leiterin der Forschung am ‹Swiss Center für Design and Health›.

Minou Afzali, Leiterin der Forschung am ‹Swiss Center für Design and Health›, wird mit dem Berner Design Preis 2025 geehrt.

Die Berner Design Stiftung vergibt den Berner Design Preis 2025 an Minou Afzali, Forschungsleiterin des ‹Swiss Center für Design and Health› in Nidau bei Biel. Afzali ist Produktdesignerin, promovierte im Bereich Design und Gesundheit an der Universität Bern und war als Professorin für Social Design am Departement Hochschule der Künste der Berner Fachhochschule tätig. Das SCDH ist das schweizweit einzige Technologiekompetenzzentrum für Designforschung im Gesundheitsbereich. entwickelt und erforscht es Designlösungen und Standards, welche die Gesundheit fördern. Mehr zum ‹Swiss Center for Design and Health› erfahren Sie in Hochparterres Themenfokus ‹Im Superlabor›.

Ausstellung ‹Bestform›

Als Newcomerin und Empfängerin eines Drittel des Preisgeldes hat Minou Afzali Violetta Dyka gewählt. Die aus der Ukraine stammende Produktdesignerin studiert an der HKB im Master Design und befasst sich damit, wie man Räume für geflüchtete Menschen einrichten kann. Vom 28. März bis 27. April 2025 zeigt die Berner Design Stiftung in der Ausstellung ‹Bestform› ausgezeichnete Designprojekte. Den jüngst von der Stiftung geförderten Projekten werden Werke aus der Sammlung angewandte Kunst Kanton Bern in einem szenischen Dialog gegenübergestellt. Dabei werden auch die Arbeiten im Bereich Social Design von Minou Afzali zu sehen sein.

30 Jahre Berner Design Stiftung

2025 feiert die Berner Design Stiftung ihr 30-jähriges Bestehen. Seit drei Jahrzehnten fördert, vermittelt und sammelt die Berner Design Stiftung professionelles Design aus dem Kanton Bern. Die Stiftung vergibt Förderbeiträge an professionelle Designerinnen und Designer und zeigt deren Projekte in der Ausstellung ‹Bestform›. Mit dieser Ausstellung, Atelierbesuchen und anderen Netzwerk-Events sowie auf ihren Kommunikationskanälen macht die Stiftung auf das Berner Designschaffen aufmerksam. Das Jubiläumsjahr nimmt die Stiftung zum Anlass, Interessierten das vielfältige Berner Designschaffen in diversen Formaten näher zu bringen. Mit einer ‹Bar-on-tour› macht sie beispielsweise Halt bei Ateliers und Unternehmen im ganzen Kanton und zeigt, was Design heutzutage alles bewirkt und welche Personen dahinterstehen.