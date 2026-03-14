In den kommenden Monaten soll aus dem Prothesen-Prototyp von Softletics ein zertifiziertes Medizinprodukt werden. Fotos: Softletics

Bereit für den Klimmzug Herkömmliche Armprothesen halten kaum sportlichen Belastungen stand. Anders jene der jungen Ingenieurinnen von Softletics: Dank einer cleveren Technik soll mit ihr sogar Gewichtheben möglich sein. 14.03.2026 08:00

Wer sich fit halten will, geht ins Gym. Für Menschen mit einer Armprothese ist das jedoch keine Selbstverständlichkeit. Cara Ammann und Lisa-Marie Frühauf wollen das ändern: mit ihrem Start-up Softletics, das 2025 mit dem nationalen Dyson Award ausgezeichnet wurde. Viele Menschen mit fehlenden Gliedmassen arrangieren sich im Alltag, doch in gewissen Situationen stossen sie an Grenzen: «Sport ist der Painpoint», sagt Cara Ammann, «das fängt schon beim Velofahren an». Hier setzt ‹Softletics› an, die Prothese soll sportlichen Belastungen Stand halten. Das ist auch Prophylaxe, denn Sport stärkt die Muskeln und beugt Haltungsschäden und chronischen Schmerzen vor. Bei herkömmlichen Prothesen muss zuerst ein Silikonstrumpf über den Armstumpf gezogen werden. Unter diesem sammelt sich während des Sporttreibens Schweiss, sodass die Prothese unter Zug ins Rutschen gerät. «In der Prothesentechnik gab es grosse Fortschritte beim Handstück. Aber alle Prothesen werden an den gleichen Prothesenschaft angeschlossen, der seit 40 Jahren auf ähnliche Weise hergestellt wird», sagt Ammann. Frühauf ergänzt: «Wir können zwar keine Hand zurückgeben, aber wir bieten ein unterstützendes Werkzeug.» Inspiriert von der Fingerfalle Der Clou ist der Mechanismus, mit dem sich die Prothese an den Armstumpf anpasst. Normalerweise justieren Orthopädietechniker*innen in meist mehreren Terien, bis die Prothese sitzt. Nicht so bei Softletics, erklärt Cara Ammann: «Wir wollen eine Prothese entwickeln, die Betroffene einfach bestellen, anziehen und selbst anpassen können, – fast so, als würden sie sich ein Kleidungsstück kaufen.» Möglich macht dies eine ausgeklügelte Flechttechnik, die alles festzurrt, was daran zieht. Ganz ähnlich wie beim Scherzartikel der Fingerfalle, erklärt Ammann: «Als ich mir das Prinzip anschaute, wurde mir sekundenschnell klar: Das ist es, was w...