Ein Tuch als Erinnerung daran, dass den Kleinen auch am Strand etwas zustossen kann? Fotos: ZigZagZurich

Baden mit HdeM Das Kinderspital ist noch nicht fertig. Doch pünktlich zum Ferienbeginn ist das Kispi-Strandtuch da! 12.07.2024 14:12

Im Herbst sollte das neue Kinderspital in Zürich fertig gebaut sein. Endlich, so freuen sich schon jetzt zahlreiche Eltern, endlich dürfen wir die langen Wartestunden in würdevoll gestalteten Räumen verbringen, während dem Nachwuchs das Kinn genäht wird. Passend zu dieser sommerlichen Vorfreude hat nun ZigZagZurich das passende Produkt entwickelt: Das Strandtuch ‹377 Kispi›. Die Form hat das Tuch vom Grundriss des Krankenhauses übernommen, inklusive seinen 16 Innenhöfen. Rosa, so der Hersteller, sei die einzige kräftige Farbe im Gebäude und «daher die klare Wahl für dieses Produkt». Der Name? 377 ist die Projektnummer bei Herzog & de Meuron und Kispi, weil es halt das Kispi ist. Ob der Preis von 99 Franken wohl Diskussionen über «Tücher von Star-Architekten» auslösen wird?...