Ausschnitt aus einer von vier grossformatigen Infografiken. Fotos: Hahn+Zimmermann

Ausgezeichnete Infografiken zu Pensimo-Liegenschaften Das International Institute for Information Design hat Infografiken des Büros Hahn+Zimmermann einen Preis verliehen. Entstanden sind die Grafiken für das Hochparterre-Themenheft ‹Baustelle Klimaschutz›. 23.06.2023 15:43

Informationsdesign hilft zu sehen und zu verstehen. Das gilt auch für vier grossformatige Infografiken, die das Berner Designbüro Hahn+Zimmermann für das Hochparterre-Themenheft ‹Baustelle Klimaschutz› entworfen hat. Die vier Grafiken stellen die Liegenschaften von Pensimo in Bezug auf den Klimakurs der Immobilienfirma dar: Wie ist die Lagequalität der 528 Objekte? Aus welchen Baujahren stammen sie und wo stehen sie im Sanierungszyklus? Wie werden sie beheizt und wie hoch ist der CO2-Ausstoss pro beheiztem Quadratmeter? Schliesslich die Überlagerung dieser Daten: Sind jene Objekte, die gemäss Zyklus als nächstes saniert werden sollen, auch jene, die am meisten CO2 ausstossen – oder sollte Pensimo diesbezüglich andere Liegenschaften vorziehen? Die Informationsdesignerinnen von Büros Hahn+Zimmermann erhielten von Pensimo eine detaillierte Excel-Tabelle und schafften es, die komplexen Daten mit anschaulichen und gestalterisch überzeugenden Grafiken zu visualisieren. Dafür wurden Hahn+Zimmermann unlängst ausgezeichnet: Das International Institut of Information Design verlieh ihnen in der Kategorie ‹Editorial› einen ‹IIID Award 2023›. Hochparterre gratuliert!