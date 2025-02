Fast wäre die Geschichte der Glarner Elektropionierin Therma in Vergessenheit geraten. Doch dann entschied der Unternehmer Thomas Schätti, ihr ein Denkmal zu setzen.

In diesem Keller möchte man sich nicht verirren. Thomas Schätti durchquert ihn mit schnellen Schritten, erst die langen Gänge, dann eine Halle, die so gross ist, dass ihre Umrisse im schummrigen Licht kaum erkennbar sind. Das Labyrinth mündet treppauf in einen gekachelten Flur mit Karoboden, darüber ein unauffälliges Schild: «Therma Schaulager». Meterlange Industrieregale bespielen das alte Emaillierwerk. Sie sind befüllt mit rund 300 Objekten: Heizstrahlern, Kaffeekochern, Bügeleisen, Kochherden. Es sind Produkte, die die Elektrogeräteherstellerin Therma hier im glarnerischen Schwanden produzierte. Schätti streicht sich über den grauen Bart und lässt seinen Blick liebevoll über die glänzenden Geräte gleiten. ###Media_2### Der Unternehmer und passionierte Hobbyhistoriker führt mit seinen zwei Brüdern seit 25 Jahren die Metallwarenfabrik Schätti. Dazu gehören auch die Espressomaschinen-Manufaktur Olympia Express und die Marke Schätti Leuchten, die er mit dem Designer Jörg Boner initiiert hat. Genügend zu tun hätte er also bereits. Trotzdem verbrachte er während der letzten fünf Jahre unzählige Abende und Wochenenden damit, Geräte zu sortieren, sie zu putzen und ihre Entwicklung zu ergründen. «Ich hatte das nicht geplant. Doch es hat mich magisch in diese Welt hineingesogen», sagt Thomas Schätti. Seine Füsse stecken in Sneakern, die Winterjacke bleibt offen, obwohl draussen Schnee fällt und das Schaulager kaum beheizt ist. Dass es im vergangenen September endlich neu eröffnet werden konnte, ist grösstenteils ihm zu verdanken. Ihm und einer langen Verkettung glücklicher Umstände. Denn am Anfang dieser Geschichte spielte sich ein wirtschaftliches Drama ab. Ein Schock für Schwanden 2014 kündigte die schwedische Electrolux nach diversen Umstrukturierungen die Schliessung des ehemaligen Therma-Werks an. Der Nähmaschinenmechaniker Samuel Blumer...