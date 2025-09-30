Beim «Mai Chair» treffen klare Linien auf geschwungene Formen. Fotos: Lorenz Cugini

Anthony Guex: «Ein Stuhl fordert alles, was ein Designer beherrschen sollte» Warum entwerfen Designer so gerne Stühle? Hier erzählt Anthony Guex, was ihn an der Aufgabe reizt und für welchen besonderen Menschen er den «Mai Chair» gestaltet hat. 30.09.2025 15:02

Welche Idee steckt hinter deinem Entwurf? Der «Mai Chair» ist der erste Stuhl, den ich je entworfen habe. In meiner Ausbildung zum Schreiner lernten wir alles, wie man Tische und sogar Küchen macht, aber nicht wie man einen Stuhl konstruiert. Als mein Bruder Vater geworden ist, hatte ich das Bedürfnis einen kleinen Stuhl für das Kind zu gestalten. Also ging ich in die Werkstatt und begann ganz intuitiv zu bauen. Entstanden ist exakt das Modell, nur in Kindergrösse. Ich habe die sehr geraden Linien mit einer Kurve konfrontiert, kleine Details machen die Formensprache weicher. Mein Ziel war ein starker, fast architektonischer Stuhl. Mir gefiel der Entwurf so gut, dass ich schliesslich eine Version für den Markt entwickelte. ###Media_2### Was macht den Stuhl zu einer spannenden Gestaltungsaufgabe? Einen Stuhl zu entwerfen, fordert alle Parameter, die ein Designer beherrschen sollte: Er muss strukturell stark sein, das sind die konstruktiven Aspekte. Er sollte bequem sein, das ist die Ergonomie. Die Proportionen müssen stimmen, das betrifft die Ästhetik. Natürlich gibt es Regeln, an die man sich halten sollte, aber genauso viel Freiheiten. Weshalb braucht es noch neue Stühle? Solange sich ein Objekt von dem unterscheidet, was bereits auf dem Markt ist, kann es seinen Platz finden. Die Herausforderung für mich als Designer ist es aber, einen Stuhl zu entwickeln, der über Jahre besteht und nicht mit dem nächsten Trend verschwindet. Daher arbeite ich gerne mit einem Material, möglichst hochwertig. Wenn meine Stühle auch in 40, 50 Jahren genutzt werden, wäre das fantastisch. ###Media_3###...