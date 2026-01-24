Die italienische Textilfirma Dedar hat Albers Zeichnung ‹X VI (B)› ins Textile übersetzt.

Anni Albers spüren Der italienische Textilediteur Dedar hat für die Stoffkollektion ‹Weaving Anni Albers› fünf Entwürfe der deutschen Künstlerin interpretiert und umgesetzt. Bis zum 22. Februar sind im Paul Klee Zentrum zu sehen. 24.01.2026 08:00

Als 1949 in New York die Ausstellung ‹Anni Albers Textiles› eröffnete, war das in doppelter Hinsicht bemerkenswert: Anni Albers war die erste Frau und zugleich die erste Textilkünstlerin, der das MoMA eine Einzelausstellung widmete – textiles Schaffen galt damals als Handwerk, nicht als Kunst. Dennoch zog die Schau anschliessend durch ganze 26 Museen. 75 Jahre später ist das Werk der Textildesignerin und Künstlerin omnipräsent. Der italienische Textilediteur Dedar hat fünf ihrer Entwürfe interpretiert und umgesetzt und ist letztes Jahr mit dem Ausstellungsprojekt ‹Weaving Anni Albers› von Mailand über Kopenhagen bis nach New York getourt. Dafür arbeitete Dedar eng mit der Josef & Anni Albers Foundation zusammen. Und aktuell zeigt das Paul Klee Zentrum noch bis zum 22. Februar die erste Soloshow über Anni Albers auf Schweizer Boden. ###Media_2### ###Media_3### Die fünf Entwürfe, die Dedar übersetzt hat, entstanden zwischen 1936 und 1974 und zeigen die Bandbreite von Albers’ unkonventionellem Schaffen. In ‹Under Way› mäandriert ein roter Farbstrang über das Textil, als ob er frei wäre von den vertikalen und horizontalen Zwängen des Gewebes. Der Entwurf gehört zu den «pictorial weavings». So umschrieb Albers die Bildhaftigkeit der Stoffe, um sie von herkömmlichen Tapisserien abzugrenzen. Das jüngste Werk ist eine rhythmische Ansammlung von Dreiecken. Es entstand, als Albers bereits zu weben aufgehört hatte und auf Papier arbeitete. Das Unternehmen hat ‹Drawing X VI (B)› ins Textile übersetzt und eine Struktur voller haptischer Gegensätze geschaffen – dicht, rau, matt und seidig in einem. Dass es der familiengeführte Textilbetrieb geschafft hat, die unterschiedlichen chromatischen und strukturellen Tiefen der handgewebten Artefakte in den maschinengewebten Stoffen wiederzugeben, zeugt von viel Fachwissen, Sorgfalt und einem feinen G...