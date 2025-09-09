Kollektiv Krönlihalle: Max Billiger Fotos: Alexa Weiss

An der Design Biennale ist das Beste billig(er) Die Jubiläumsausgabe streckt sich ein weiteres Mal im Alten Botanischen Garten aus. Mit dabei sind Installationen des Kollektivs Krönlihalle, Guy Meldem, Onari Projects und 8 weitere Teams. 09.09.2025 11:12

2015 installierte eine Gruppe findiger Designerinnen und Designer in einer LKW-Garage eine zweite Kronenhalle – oder im Massstaab 0,85:1 eben die Krönlihalle. Zehn Jahre später, für die Jubiläumsausgabe der Design Biennale hat das Kollektiv wieder eine Bar installiert und nennt sie «Max Billiger». Diesmal im Massstab 1:1 hat es Max Bills Pavillon-Skulptur an der Bahnhofsstrasse nachgebaut, nur statt auf Granit setzt das Kollektiv auf plastikbunte Harassen. Von der Bar aus führt der Rundgang durch den botanischen Garten entlang zehn weiterer Projekte, die eine verspielten, manchmal kritischen Zugang zum Design schaffen, in jedem Fall aber die Perspektive erweitern. Auffällig viele Designerinnen zeigen ihre Arbeiten, etwas weniger Projekte kommen von Designern, insgesamt aber präsentieren sie das 100. Werk an der Design Biennale. ###Media_2### Onari Projects, bekannt für ihre prägnante Signaletik, starten den Parcours, in dem sie dem Publikum Umwege vorschlagen. Mit Gerüsten und Planken schaffen sie eine anregend verfremdete Hügellandschaft. Wer nach den Aufstiegen rasten möchte, findet verschiedene Sitzgelegenheiten: Guy Meldem hat eine modulare, endlos erweiterbare Bank aus Recycling-Beton aufgestellt. Jonathan Bischof, Simon Jeger und Eva Schneuwly bearbeiten die Gartenbänke mit Blechplatten, die ein Klang-Signal übertragen, sobald jemand Platz nimmt. Je mehr sich zueinander setzen, desto voller der Klang. Und das Do-it-yourself-Projekt ‹Stool around the World› von Yves Ebnöther wurde erstmals im Freien installiert. ###Media_3### Der Rundgang regt an mit hintergründigen Recherchen zu unserem Umgang mit Mythologien und digitaler Kultur – oder mit belebenden Fussbädern. Nach zehn Jahren seit der Gründung wird Ende Jahr eine Publikation bei Edition Hochparterre einen Überblick geben über die vielfältigen Zugänge, die Design schaffen kann....