Im Oktober 2024 findet die Konferenz AGI Open wieder im Gründungsort Basel statt.

AGI nach 70 Jahren zurück am Gründungsort Im Oktober findet die Alliance Graphique Internationale (AGI) Konferenz im Stadtcasino Basel und an der HGK Basel statt. Sie vereint mittlerweile 47 Nationen. 05.07.2024 10:23

Die Alliance Graphique Internationale wurde 1951 von den Basler Grafikern Fritz Bühler und Donald Brun gemeinsam mit drei französischen Kollegen in Basel gegründet. Heute ist AGI ein internationales Netzwerk, dem 543 Grafik- und Kommunikationsdesigner aus 47 Ländern angehören. Nach 70 Jahren tagt AGI Open, die internationale Konferenz für Kommunikationsdesign und alles, was die visuell gestaltete Umwelt betrifft, wieder in Basel. Sie ist dem Thema «Perspectives» gewidmet. Das Vortragsprogramm im Stadtcasino Basel und die Ausstellungen auf dem Campus der HGK Basel bieten Interessierten – Studierenden, dem Fachpublikum sowie der Öffentlichkeit – Inspiration sowie die Gelegenheit, mit erfolgreichen Designerschaffenden in den Dialog zu treten. Als Vortragende und Diskussionspartnerinnen von Round Tables sind unter anderem Andreu Balius, Peter Bilak, Rejan Dal Bello, April Greiman, Anja Kaiser, Zach Liebermann, Ahn Sang Soo, Shiva Nallaperumal, Isabel Seiffert und Christoph Miler, Toan Vu-Huu und André Baldinger eingeladen. Zum Programm und dem Ticketverkauf geht es hier entlang....