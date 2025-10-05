Der Polsterstuhl ‹Amman Chair› ist stapelbar. Fotos: Lorenz Cugini

Adrien Rovero: «Stühle müssen konkrete Anforderungen erfüllen» Warum entwerfen Designer so gerne Stühle? Hier erzählt Adrien Rovero, was ihn an der Aufgabe reizt und was die Ansprüche an einen Stuhl für eine Botschaft sind. 05.10.2025 13:00

Warum braucht es heute noch neue Stühle? Ich kann nur für mich selbst sprechen: Mich reizt die Herausforderung, etwas Neues auszuprobieren, das vielleicht noch nie auf diese Weise gelöst worden ist. Ausserdem müssen Stühle konkrete Anforderungen erfüllen. Formuliert man diese sehr präzise, wird das verfügbare Angebot plötzlich dünn – besonders, wenn ein Stuhl mehr können muss oder in ein bestimmtes Interieur passen soll. ###Media_1### Welche Anforderungen erfüllt der ‹Amman Chair›? Wir haben ihn für eine Botschaft entwickelt. Er sollte bequem und gepolstert sein, ausserdem zeitgenössisch, stapelbar und vollständig aus Eschenholz. Seine Proportionen und die geschwungene Rückenlehne erinnern an einen Polstersessel, sodass er auch visuell bequem wirkt. Seine kräftige Farbe und kleine Details in der Konstruktion verleihen ihm einen spielerischen Ausdruck. Es gibt verblüffend wenige Designerinnen, die Stühle gestalten – im Gegensatz zu vielen männlichen Berufskollegen. Es gibt nicht nur weniger Stühle von Designerinnen, sondern auch weniger von Frauen geführte Designstudios. Dieses Ungleichgewicht verändert sich nur langsam. Die Ecal-Absolventin Maria Jeglinska hat einige grossartige Stühle in ihrem Portfolio, ebenso Pauline Deltour, die leider viel zu früh gestorben ist. Und kürzlich hat Julie Richoz für einen französischen Hersteller den «Bibolina» entwickelt, ein sehr elegantes Modell. ###Media_2###...