27./28. März 2025: Full Circle Symposium

Die Hochschule für Wirtschaft und die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW organisieren Ende März 2025 erstmals das Symposium Kreislaufwirtschaft ‹Full Circle›. «Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Klimawandel und zunehmender Ressourcenknappheit verändern sich. Um Lebensqualität und Standortvorteile zu sichern, braucht es innovative Lösungen in der Wirtschafts- und Regionalentwicklung», heisst es in der Ausschreibung.

Die Veranstaltung richtet sich an die Politik und die Verwaltung und an Schweizer Unternehmen. Am Symposium treffen sie auf Akteure aus Wirtschaft, Forschung und Bildung sowie die Zivilgesellschaft. Das Programm befasst sich mit den Themen Ressourceneffizienz, Klimaschutz- und Anpassungen, zirkuläre Innovationen im Kontext von Regulierungen und diversen Sektoren. Thematische ‹Deep Dives› zu ausgesuchten Schwerpunkten und unter Anleitung von Expert:innen, Impulsreferate von Schlüsselakteuren aus Forschung, Regionalentwicklung und Wirtschaft und ein Keynote von Lukas Bärfuss erwarten die Teilnehmenden.

Hochparterre verlost 2x2 2-Tagestickets im Wert von je 250 Franken. Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff ‹Full Circle Symposium› an online@hochparterre.ch, um an der Verlosung teilzunehmen.