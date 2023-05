Das Duo hinter dem Kreativstudio 200 Grs. pendelt zwischen Kunst, Design, Beirut und Paris. Im Interview erzählen sie von ihrem Ziel, positive Botschaften zu vermitteln – auch als Akt der Selbstverteidigung.

200 Gramm sind keine grosse Menge. So viel wiegen etwa ein Smartphone oder ein Apfel, der sich mit einer Hand umfassen lässt. Für Rana Haddad und Pascal Hachem beschreibt dieses Mass die menschliche Geste. Obwohl sie auch grossmassstäbliche Projekte durchführen, erinnern sie mit dem Namen ihres Designstudios – 200 Grs. – an etwas sehr Handliches. Bei ihrer Arbeit nutzen sie Beirut auf allen Ebenen: Die Stadt ist Inspiration und Bezugspunkt zugleich,sie fliesst in Designobjekte sowie künstlerische und soziale Aktionen. Haddad und Hachem produzieren ausschliesslich in Beirut, trotz oder gerade wegen der Einschränkungen, die dies mit sich bringt. Mit ihrer Praxis, so sagen sie, nähren sie eine Vision, die ihre Heimatstadt positiv belebt und lebendig hält – genauso wie die Handwerkskunst, die zu verschwinden droht. Mehrere ihrer Werke sind Teil der aktuellen Ausstellung «Beirut – Zeiten des Designs» im Designmuseum Mudac in Lausanne. Zeina Raphael, die in Beirut eine PR-Agentur leitet, erzählte mir vom Moment, in dem sie mit ihrer Arbeit in Kontakt gekommen ist: Nach einem Besuch in ihrem Studio sei sie derart überwältigt gewesen, dass es ihr minutenlang die Sprache verschlagen habe. Daraufhin gründete sie eine Designagentur, um Kreativschaffende wie sie unterstützen zu können. Was ist die Essenz, die ihre Arbeit auszeichnet? Pascal Hachem: Soll ich beginnen, und du ergänzt? Ich denke, Beirut hat uns geformt. Es ist eine konstante Herausforderung, dort zu leben. Uns hat es beigebracht, gross zu denken – sowohl aus einer kreativen Perspektive heraus als auch auf die Produktion bezogen. Rana Haddad: Wer wie wir in einem Land im Krieg aufgewachsen ist, muss seine Geisteshaltung anpassen. Tust du das nicht, frisst dich dieses Land auf. Trotz allem haben wir immer das Potenzial Beiruts gesehen. Diese Stadt ist reich und hat viel zu geben. Leider hat sie auch eine...