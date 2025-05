Das Design Festival Bern feiert sein 10-jähriges Jubiläum. In der diesjährigen Ausgabe stehen Grafik- und Produktdesign im Zentrum der Ausstellung und Konferenz, die über drei Tage Designinteressierte, Fachleute und Kreative zusammenbringt. An zwei Ausstellungsorten (Altes Kraftwerk, Wasserwerkgasse 15 und Galerie, Wasserwerkgasse 6) zeigen Schweizer Designer:innen ihre Werke. Im Kulturlokal Cinématte (Wasserwerkgasse 7) beleuchten Speaker:innen und Expert:innen in Keynotes und Podiumsdiskussionen aktuelle Designthemen. Parallel dazu lädt der Design Market im Cosmos Workspace (Wasserwerkgasse 5) mit lokalen Produkten und Workshops zum Stöbern und Mitmachen ein. Neu in diesem Jahr ist das Open-Studio-Format, bei dem Agenturen und Designstudios Einblicke in ihre Arbeitsweise bieten.