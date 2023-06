Cover und Rückseite des Publikation verweisen auf die filmähnlichen Bildsequenzen, die auch das Buchinnere prägt.

Der Baumeister als Schulmeister Der Ostschweizer Architekt Thomas K. Keller hat einen voluminösen Werkkatalog veröffentlicht. Das Buch überzeugt mit der Qualität von Kellers Schaffen und irritiert mit merkwürdig unzeitgemässen Texten. 09.06.2023 11:40

Thomas K. Keller, geboren im thurgauischen Amriswil und seit über zehn Jahren in der Stadt St.Gallen tätig, ist ein verdienter Architekt. Aussergewöhnlich ist sein breites Interesse an der Architektur, das den intellektuellen Diskurs genauso wie das Handwerk umfasst; aussergewöhnlich auch sein Engagement für das, was man heutzutage Baukultur nennt, also die sorgsame Gestaltung unseres Lebensraum und der ihn prägenden Bauten. Keller ist nicht nur praktizierender Architekt, er war auch Obmann des BSA Ostschweiz, er unterrichtet an der ZHAW, er ist präsent, er hat eine Meinung. Das ist einiges wert in einer Gegend, wo Architekturschaffende, denen es um mehr als nur den nächsten Auftrag für eine Wohnüberbauung geht, eher dünn gesät sind. Entsprechend umfassend hat Keller seine Monografie angelegt. Das Buch ist entlang seiner Tätigkeitsfelder in Architektur, Städtebau, Denkmalpflege und Infrastruktur gegliedert, es zeigt ausgewählte Projekte in Plan und Bild, und es wartet mit einer Vielzahl von Texten auf. Das führt zu stattlichen 283 Seiten im Oversize-A4-Format, und bei aller Sympathie für schöne Bücher fragt man sich einmal mehr, warum es heute nicht mehr möglich scheint, kleine und handliche Architekturmonografien zu produzieren – aber das ist eine andere Frage und soll ein andermal diskutiert werden. Der grafische Auftritt (Samuel Bänziger) ist frisch, die Fotografie (Sebastian Stadler) ebenso: Statt grossen Einzelbildern werden an Filmstills erinnernde Bildsequenzen gezeigt. Preziös dagegen der Titel: «Die Rationalität des Baumeisterlichen» – was damit wohl gemeint sein mag? Jedenfalls belegen die im Buch präsentierten Projekte, dass Thomas K. Keller sein Metier beherrscht. Da ist zum Beispiel das Bausystem für die Fernwärmezentralen der St.Galler Stadtwerke, wo ihm mit wenigen gezielten Mitteln eine funktionale und gleichzeitig bildstarke Archite...