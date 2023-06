Die Ausstellung präsentiert die 20 «Die schönsten Schweizer Bücher 2022» sowie die 400 Bücher, die am jährlichen Wettbewerb des BAK teilgenommen haben.

Die schönsten Schweizer Bücher 2022 Am 22. Juni treffen sich die bibliophilen Gestalterinnen und Gestalter im Helmhaus Zürich. Neben der Präsentation der schönsten Schweizer Schweizer Bücher 2022 wird auch der Jan Tschichold Preis verliehen. 21.06.2023 09:43

Alle Jahre wieder eröffnet das Bundesamt für Kultur (BAK) im Juni die Ausstellung «Die schönsten Schweizer Bücher» im Helmhaus Zürich. Sie zeigt die 400 Bücher, die am jährlichen Wettbewerb des BAK teilgenommen haben, darunter natürlich die 20 prämierten Bücher. Am Eröffnungsabend wird auch Winfried Heininger geehrt. Er ist der der Gewinner des Jan Tschichold Preises 2023. Der Gestalter und Verleger hat zudem eine Carte Blanche erhalten, sein Werk in den Ausstellungsräume zu präsentieren. Die schönsten Schweizer Bücher des laufenden und des vergangenen Jahres sowie der Katalog können während der Dauer der Ausstellung in der Pop-up-Buchhandlung gekauft werden. Der Katalog «Die schönsten Schweizer Bücher 2022» wird von der Edition Hochparterre vertrieben und kann hier für 34 Franken bestellt werden. Am Sonntag, 25. Juni, lädt das BAK zu mehreren runden Tischen ein an denen Studierende und junge Alumni in Kontakt mit Persönlichkeiten aus der Verlagswelt sowie mit Mitgliedern der Jury ins Gespräch kommen zu können. Die Gesprächsrunden werden in englischer Sprache abgehalten. Der Eintritt ist frei, aber die Plätze sind begrenzt und werden nach Anmeldung vergeben. Mehr Infos zum Programm hier, Anmeldung hier: ch.books@bak.admin.ch....