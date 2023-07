Mir hat Reckwitz ein Licht aufgesteckt. Seine Vierklassengesellschaft leuchtet mir ein, vor allem, was die absteigende alte Mittelklasse betrifft, schreibt der Stadtwanderer.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 25.07.2023 13:55

Ich habe das Buch am falschen Ende begonnen. Von den fünf Aufsätzen las ich zuerst jenen über die Krise des Liberalismus und liess den Band bald sinken. Mich nervte der Soziologenjargon, zum Beispiel: «Zunächst entsteht und dominiert ein sozial-korporatistisches Paradigma», das später abgelöst wird «durch das Paradigma eines apertistischen («öffnenden») Liberalismus.» Immerhin war ich mit Reckwitz einer Meinung, dass wir mit Verlust rechnen müssen, «den Verlust eines Modells der Gesellschaftsentwicklung, welches eine Steigerung materiellen Wohlstands in eine unendliche Zukunft als Normalfall annahm.» Ich hätte geschrieben: Unsere Kinder werden es schlechter haben. Nachdem ich mich durch die Krise des Liberalismus durchgekämpft hatte, lockte mich das Stichwort Drei-Klassen-Gesellschaft und da wurde es spannend und sogar lesefreundlich, jedenfalls fast. Reckwitz schildert die Entwicklung «von der Nivellierenden Mittelstandsgesellschaft zur Drei-Klassen-Gesellschaft.» Er unterscheidet heute vier Klassen. Die Oberschicht, Leute mit geerbtem Vermögen, und ohne Zukunftssorgen. Die allerdings interessieren ihn kaum, er behandelt sie nur nebenbei. Darum zählt er sie auch nicht mit, denn ihn interessieren die drei, die darunter folgen: Die neue und die alte Mittelklasse und die neue Unterklasse. Die neue Mittelklasse, dass sind die Aufsteiger. Sie geben den Ton an. Sie verfügen über ein hohes kulturelles Kapital, «vor allem in Form formaler Bildungsabschlüsse». Sie sind Urbaniten, leben von der Wissensökonomie, streben nach Selbstentfaltung, trachten nach Lebensqualität, wollen etwas Besonderes sein, Singularitätsprestige, heisst das auf Soziologisch. Sie profitieren von der Globalisierung, sind mehrsprachig, mobil und kosmopolitisch. Weitere Stichworte sind: Flexibilität, Kreativität, lebenslanges Lernen, Gesundheitsbewusstsein, Stilsicherheit, emotionale Komp...