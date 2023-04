Grunder bringt seine schweizerische Erfahrung mit und will sie teilen und anwenden. Aber er weiss sich den Verhältnissen anpassen und lernt indisches Bauen, schreibt der Stadtwanderer.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 05.04.2023 11:59

«Bescheiden, klein anfangen und ermöglichen. Das ist das Motto. Strategien und Konzepte zeigten sich oft erst im Nachhinein», schreibt der Architekt Jürg Grunder am Anfang seines Buches über «transkulturelles Bauen in Indien». Da ist ein Praktiker am Werk, einer der auszog, Indien zu lernen, aber gleichzeitig auch die Inder etwas zu lehren. Nach Mumbay ging er aus Neugier. Er war erstaunt und verwirrt, doch anders als die Normaleuropäer, zuckte er nicht zurück, sondern wollte den Dingen auf den Grund gehen. Er war kein Tourist, er war ein Erkunder. Allerdings war Grunder nie auf der Hesse-Siddhartha-Spur, nie war er sentimental. Nein, als erfahrener Architekt war sein Blick analytisch, er wollte wissen, wie die Dinge gemacht sind und wie sie zustande kommen. Er ist Lehrer und Schüler zugleich. Er bringt seine schweizerische Erfahrung mit und will sie teilen und anwenden. Aber er weiss sich den Verhältnissen anpassen und lernt indisches Bauen. Grunder ist Professor an der Berner Fachhochschule, wo er Entwurf und Konstruktion unterrichtet. Er suchte die Zusammenarbeit mit den indischen Architekturschulen und baute eine Brücke von Bangalore nach Burgdorf, auf der Lehrer und Studenten sich in beiden Richtungen austauschten. Er nannte das CH:IN und begann mit konkreten Projekten wie Slumhütten, Workshops für Frauen, Umbau einer Metrostation, kurz, mit Projekten, die einzugreifen versuchen. Nicht in Büchern oder in der Vorlesung beginnen die Verbesserungen, nein, im praktischen Tun, selbst da, wo es Projekt blieb, weil die Umstände die Ausführung verhinderten. CH:IN hat während einiger Jahre einigen Schweizern, und ich weiss, auch Schweizerinnen, die Augen geöffnet und ihnen durch eigenes Erleben klar gemacht, dass es hinter dem Gurten auch noch Leute gibt. Eintauchen und Nachdenken war das Programm. Grunder stellt die Projekte vor, doch unterbricht er den Reigen der Bil...