‹The Renewal of Dwelling› befasst sich mit Wohnbauten, die zwischen 1945 und 1975 in europäischen Städten gebaut wurden. Fotos: Guillaume Musset

Kaye Geipel 25.09.2023 08:58

Die Erneuerung des Wohnens Elli Mosayebi und Michael Kraus haben an der TU Darmstadt zu Europäischem Wohnungsbau geforscht. Weniger bekanntes stand im Fokus. Ergebnis ist ein Buch, dass vorbildliche Wohnbaugeschichte zeigt. 25.09.2023 08:58

Die Forschung zum europäischen Wohnungsbau in der Nachkriegszeit ist gut dokumentiert und hat sich seit dem EU-Beitrittsvertrag 2003 auch nach Osten geöffnet. In welche Lücke zielt also dieses grossformatige, präzis gestaltete Buch? Elli Mosayebi und Michael Kraus haben zwischen 2012 und 2018 an der TU Darmstadt zu ‹Housing in Europe› geforscht und dabei den Schwerpunkt auf bisher wenig beachtete Architekturqualitäten gelegt. Nach einer Zwischenpräsentation im Deutschen Architekturmuseum 2016 liegt mit der Publikation nun der Abschluss vor. 54 Projekte aus zehn europäischen Grossstädten, die eher selten im Fokus stehen: Das überzeugt auf den ersten Blick. Statt London gibt es Leeds, Liverpool, Manchester und Sheffield, statt Paris Lyon. Dazu gesellen sich Porto, Köln, Oslo, Zagreb und Athen. Pro Stadt werden fünf bis sieben Wohnbauprojekte auf drei bis sieben Seiten analysiert. Essays von Gastautorinnen beschäftigen sich mit der Rolle des öffentlichen Wohnbausektors der jeweiligen Stadt oder untersuchen den Einfluss nationaler Baupolitik auf die Gestaltung des privaten Wohnraums. ###Media_2### Die sechs Leitthemen sind überraschend heterogen. Es beginnt mit dem Stichwort ‹Doppelte Erschliessung›, das als fortdauerndes Motiv des bourgeoisen Wohnens interpretiert wird. Darauf folgen Varianten von Loggias und Balkonen unter dem Stichwort von in die Höhe gestapelten ‹Gärten in der Fassade›. Das Buch schliesst mit der Wertschätzung von Detaillierung, die auch in der Serie und mit günstigen Materialien Qualität zu erzeugen weiss. Die Themenwahl spricht vom Wunsch nach einem historischen Lehrkatalog für heutige Wohnungsbauentwürfe. Als Leser taucht man über neu gezeichnete Grundrisse in einen bunten Strauss von räumlichen Alternativen ein. Manche möchte man direkt in die Gegenwart überführen, etwa das um eine Briefkastenwand liebevoll gestaltete Entree od...