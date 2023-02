Weisman ist gut darin, die Gefahren an die Wand zu malen, doch wie wir sie abwehren könnten (können?), da lässt er uns im Stich, schreibt der Stadtwanderer.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 13.02.2023 08:21

Was geschieht mit dem Planeten Erde, wenn, heute um 24.00 zum Beispiel, der Mensch plötzlich vollständig von seiner Oberfläche verschwinden würde? Ausgetilgt, nicht mehr da. Das hat sich der amerikanische Journalist Alan Weisman gefragt und die Antwort als Buch abgeliefert. Eine bedrückende Lektüre. Es beginnt ganz in meinem Sinn. Beschrieben wird, wie eines der amerikanischen Spanschachtelhüsli langsam auseinanderbricht, wie die Natur «es sich lange vor der Bank zurückholt». Dasselbe im grossen Massstab, diesmal verrottet New York. Regen, Rost und Korrosion ebnen auch Millionenstädte ein. Die Natur schlägt zurück, die Erosion triumphiert. Doch wird es keine Rückkehr zur «unberührten Natur» geben, das Paradies ist längst verpfuscht, denn an der schweren Erbschaft, die wir Menschen hinterlassen, wird die Erde noch Jahrtausende lang zu kauen haben. Das Anthropozän geht weiter, auch ohne den Menschen. Doch zuerst unternimmt Weisman einen Ausflug in die Urgeschichte. Wir sind alle Afrikaner, denn von dort kommen wir her. Erzählt wird, wie der Mensch sich die Erde untertan machte, wie er seinen Ausrottungsfeldzug, Zivilisation genannt, durchführte. Diese Geschichte ist bekannt, eines ihrer Kapitel heisst Artensterben, ob Indianer oder Wandertauben, egal. Weisman kennt die ganze Welt, also findet er auch seine Beweisstücke überall auf Erden. Seine Beispielsammlung ist überraschend und sehr amerikanisch. Es gibt bereits Landstriche, von denen der Mensch verdrängt wurde. In Zypern zum Beispiel die Ferienstadt Varoscha, die bei der Teilung der Insel von den Türken als Faustpfand abgeriegelt wurde und dann sich selbst überlassen. Dort kann man im Massstab 1:1 beobachten, wie nach 40 Jahren die Häuser zerfallen und das Grün überhandnimmt. Dasselbe gilt für die entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea, wo man zuschauen kann, wie die Fauna sich erho...