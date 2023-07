Soglio im Bergell. Im Hintergrund die berühmten Palazzi, in der Mitte das turmartige Wohnhaus, dass Armando Ruinelli 1998 für sich selber baute. Fotos: Ralph Feiner

Köbi Gantenbein 16.07.2023 08:00

Der Dorfbaumeister von Soglio Ein Buch stellt Armando Ruinellis Leben und Werk als Architekt in Soglio vor. Auf den ersten Blick sehen seine Häuser aus, als stünden sie schon immer da. Der zweite Blick zeigt die Unterschiede. 16.07.2023 08:00

1982 baute Armando Ruinelli sein erstes Haus – mit dem Umbau des Hauses von Ivana Semadeni und Gian Andrea Walther in Promotogno legte der junge Architekt seinen Lebensfaden und seinen Berufsweg fest: Ich kehre nach ein paar Jahren in der Fremde nach Hause zurück; ich werde mich um das Bauen in meinem Tal kümmern. Umbauen, ausbauen, wegnehmen; Ideen und Bauteile zu einem bestehenden Gebäude fügen, um es so neuen Vorstellungen von Komfort und Lebensfreude anzupassen. Und schon bald mit seinem Atelier in Soglio und weiteren Gebäuden in den Dörfern des Bergell neue Häuser mit langem Schauen, Studieren und Reden einfügen in das, was da steht und zwar so, dass das Neue auf den ersten Blick aussieht als stünde es schon immer auch da. Auf den zweiten Blick dann die Unterschiede – kluge Überlegungen zum neuen Leben des Hauses, schöne Details, liebevoll gemachtes Handwerk, wohlüberlegte Eingriffe, die langes Brauchen und andere Zumutungen gut ertragen werden. Dieses Programm ist in Ruinellis Haus für die Walthers in Promotogno schon angelegt, und in den folgenden vierzig Jahren wird er es zusammen mit seinem langjährigen Büropartner Fernando Giovanoli und einer kleinen Schar Mitarbeiterinnen und Architekten ausfalten, verfeinern, neu Gelerntes probieren, wieder zurückkommen auf seine Grundsätze und diese verfestigen in Bauten, als Lehrer an Hochschulen, als Mitglied von Baugremien und auch als beliebter Gast in Architekturzeitschriften. Diesen Lebensweg können wir nun nachlesen in italienisch und deutsch und nachschauen in einem Rechenschaftsbericht mit dem Titel «Leggere il tempo» – «Zeit lesen». Mehrzweckhalle, Schreinerei und immer wieder Wohnhäuser So klar und wohl geordnet wie er seine Bauten denkt und macht hat Armando Ruinelli zusammen mit dem Hochparterre-Redaktor Axel Simon das Buch entworfen: In der Hauptsache das Werk als Katalog aller Bauten. Er ist...