Benedikt Loderer, Stadtwanderer 17.04.2023 16:59

Ich machte einen Lernschritt. Von den Schweizerischen Dachlatten geblendet, meinte ich two by four sei 2 x 4 cm, doch in Amerika rechnet man mit Zoll, ergo sind two by four so 5 x 10 cm. Das ist das Format, um das es hier geht. Die Rede ist vom «American Framing», auch Balloon frame genannt, die Methode, mit der die Hüsli und mehr in den USA gebaut sind. Ich habe nochmals bei einem Autor meiner Jugend nachgeschaut: Der Balloon Frame «verwandelte das komplizierte Handwerk des gelernten Zimmermanns praktisch in eine Industrie.» Also schrieb Siegfried Giedion 1941. Er begründet das mit der Verbesserung der Sägemaschinen und der Nagelproduktion einerseits und dem Mangel an ausgebildeten Handwerkern andererseits. Wo man nur noch nageln musste, war jeder, der einen Hammer schwingen konnte, bereits ein Zimmermann. Die Häuser in den USA nach 1830 sind zu einem überwältigenden Teil aus two by four zusammengenagelt. Diese Baumethode hatte nach rund 200 Jahren ein Denkmal verdient. An der 17. Biennale von Venedig wurde es errichtet. Dort stand bereits der Amerikanische Pavillon, ein neoklassischer Bau mit einer Kuppel und einem U-Grundriss, der einen Hof einfasste. Als Abschluss stellten die Co-Curators Paul Andersen und Paul Preissner einen Querriegel dahinter, der den Hof abschloss. Dieser Riegel macht aus dem American Frame einen Hochamt der Stäblikonstruktion. Die Baumethode ist die Botschaft. Das Gebäude ist schmal und hoch und hat nur wenig Nutzfläche, eigentlich sind drei Korridore übereinander geschichtet und mit einläufigen Treppen erschlossen. Das Gerippe der immergleichen Holzbohlen ist nicht beplankt. Nackt steht das Skelett da und verkündet seinen Aufbau. Hier wurde einmal mehr vorgeführt, dass Ausstellungsbauten weder isoliert noch beheizt werden müssen, sie entziehen sich den Regeln der Dauer, können also ihr ihren Daseinsgrund radikalisieren. Hier hiess das: Ich...