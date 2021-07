Einführung in Berns Quartiergeschichte und Städtebau, Bildband, Architekturführer und Essay-Sammlung: Der Architekturführer bietet viel.

Noé Lafranchi 02.07.2021 10:27

Der Architekturfüher «bern modern» ist eine kleinformatige, schlichte Publikation mit einem schönen Einband. Das Buch ist entlang von Spaziergängen durch einzelne Quartiere von Bern aufgebaut und widmet sich Wohnbauten der 1930er-Jahre. Markus Jakobs essayistische Texte werden durch Photos von Adrian Scheidegger und Thomas Telley sowie die theoretische Position von Dieter Schnell begleitet. Nebst einem Gespräch mit dem Berner Architekten Yorick Ringeisen zum Städtebau der Hauptstadt wird vom Kunsthistoriker Ulrich Loock ausserdem die institutionelle Kunstszene zwischen der Jahrhundertwende und dem 2. Weltkrieg umrissen.

Etwas eng scheint zunächst der zeitlich spezifische Fokus auf Wohnbauten der 1930er-Jahre. Doch schon beim ersten Durchblättern offenbart die Konzentration auf die Quartierräume den Blick auf eine Stadt, die wenige so kennen. Die historische Altstadt – normalerweise als Protagonistin omnipräsent - wird hier gerne als Wegpfand zugunsten der Wohnquartiere gerne weggelassen.

Passend zur sympathischen «provinziellen Gelassenheit» der «berner Moderne« scheint die Attitüde des Spaziergangs. Der Inhalt selbst ist deshalb formal in einzelne räumliche und thematische Exkursionen gegliedert: die kurzen, persönlichen Essays, sowie die Karte im Umschlag werden zur unverbindlichen Einladung, die Quartiere selbst abzuschreiten. Die Texte lesen sich leicht, überspannen grosse Zeiträume, und überzeugen so unter anderem auch mit historischen Anekdoten. Nicht selten beleuchtet das die heutige Stadt neu: Wer wusste beispielsweise, dass der Nordring ursprünglich ein Bahntrassee war?

Die vier Quartier-Essays teilen sich eine Eigenschaft mit dem Spaziergang: sie werden in der Perspektive einer einzelnen Person abgewickelt. Hier spaziert Markus Jakob und die Moderne, die ihn interessiert, ist primär diejenige der Form. Auf die einzelnen Gebäude bezogen ist das bauliche Erbe der Moderne auch in Berns Quartieren unbestritten wertvoll, wie die Fotografien von Adrian Scheidegger und Thomas Telley begleitend zum Text bezeugen. Als städtebaulicher und sozialer Lösungsansatz, erweisen sich die Prinzipen der Moderne heute aber nicht nur längst als überholt, sondern auch als realitätsfremd, dysfunktional und trotz scheinbarer Neutralität ausschliessend. Hier liegt ein interessanter Widerspruch in unserem Umgang mit diesen Idealen – wie können wir eine Ästhetik der grossmassstäbliche Planung zelebrieren, während uns deren soziale Auswirkungen eindeutig missfallen? Die Position Dieter Schnells, welche in Form einer E-Mail-Korrespondenz mit Markus Jakob regelmässig eingeflochten ist, bringt diese kritisch-diskursive Dimension in das Buch. Der Rahmen hin zu den sozialen Aspekten und Verpflichtungen der Raumplanung und Architektur wird so geöffnet. Dieser Dialog zwischen persönlicher Faszination und historischer Reflektion erlaubt den Betrachtenden einen nuancierteren Zugang zur Architektur und ihrem sozialen Auftrag.

Trotz manch‘ nostalgischen Momenten vermag die Publikation bezüglich der zeitgenössischen Planung gewisse Kritik und Fragen an eine Kleinstadt im Umbau zu formulieren, ohne allzu stark in einen Fachdiskurs abzutauchen. Als Einführung in Berns Quartiergeschichte und Städtebau, als Bildband, Architekturführer oder als Essay-Sammlung - «bern modern» ist durch sein offenes, unverbindliches Format so einladend wie zugänglich.