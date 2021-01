Ein Buch für die gebildeten Stände. Es strotzt vor Stockzahnlächeln, schreibt Loderer.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 04.01.2021 10:03

Vergleichende Komparatistik Das Bilderbuch für ausgefuchste Leser haben die Künstler Lutz & Guggisberg geschreinert beziehungsweise geschrieben. Loderer hat sich gewärmt an diesem Buch, oft geschmunzelt und viele Aha-Effekte erlitten. 04.01.2021 10:03

Das ist ein Bilderbuch für ausgefuchste Leser. Denn darin findet der Buchmensch die Bücher, die es gar nicht gibt. Hingegen gibt es Buchbindung und Buchbildung. Bindung ist Schreinerarbeit plus Kleben. Andres Lutz und Anders Guggisberg haben während Jahren Bücher gebaut. Ein Stück Sperrholz wurde mit einem Umschlag aus Papier beklebt und beide stellen ein Buch dar. Man darf es in die Hand nehmen, die Gebrauchsspuren vieler Ausstellungen sind sichtbar. Unterdessen ist eine stattliche hölzerne Bibliothek entstanden. Bildung meint Scherz, in dem viel Ernst steckt. Aus fünf Elementen wird das Spiel gebraut: Buchgestaltung, Autorennamen, Titel, Verlag, Klappentext. Daraus entsteht ein abgründiges Werk der Gebrauchsgrafik für Intellektuelle. Es ist ein Spiel, an dem man so viel Freude hat, wie man den Hintersinn und die doppelten Böden herausfindet. Ein Beispiel: Ein Hochformat mit Holzdeckel, darauf ein Flachrelief einen runzligen Mann darstellend (Porträt en face): Resli Burri, Dr Chnorz...