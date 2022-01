Das Buch befasst sich hauptsächlich mit dem Berner Regiment von Erlach, das unter Louis 14 diente.

Treue und Ehre oder Geld und Blut Die schweizerischen Aristokraten vermieteten ihre Untertanen, das ist der Kern der Militärunternehmertums. Wie das genau funktionierte, das las ich in zwei Büchern nach. Eine Wirtschaft mit peniblem Ende. 17.01.2022 13:23

Es fehlte an Rekruten. Die nämlich waren der Triebstoff, der die Maschinerie der Solddienste in Gang hielt. So um 1700 brauchte jede Kompanie 20 bis 25 neue Rekruten im Jahr, damit der Mindestbestand von 180 Mann erreicht wurde. Der war entscheidend für das Einkommen des Hauptmanns, denn bei Sollbestand wurde ihm eine besondere Prämie ausbezahlt. Man muss sich bewusst sein, dass die Kompanie – nicht das Regiment – die entscheidende Rechnungs- und Verwaltungseinheit war. Der Hauptmann war ein Militärunternehmer. Er stellte die Mannschaft, bestimmte die Offiziere und Unteroffiziere, kaufte die Waffen und die Ausrüstung erhielt dafür vom König, sei es der französische, spanische, englische oder der von Neapel-Sizilien, einen festen Betrag. Er sorgte dafür, dass seine Ausgaben geringer waren als der königliche Beitrag. Die Rendite lag so bei 10 Prozent. Sein Risiko war gross, denn die Soldaten, die fielen, an Krankheiten starben oder desertierten, fehlten bei der Musterung und das Soll wurde nicht e...