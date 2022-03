Nicht nur die Amerikaner, auch wir bauen unsere Fake-Chalets und taufen sie Sunneschin oder Heimetli, schreibt der Stadtwanderer.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 14.03.2022 13:25

Was ist schweizerisch? Das, was wie Schweiz aussieht. Den Beweis liefert New Glarus im fernen Wisconsin. 1845 von Niklaus Dürst und Fridolin Streiff gegründet, war das Neue Glarus ein Village, also ein Dorf und keine Stadt, was bei 2200 Einwohnern heute noch der Fall ist. Mit der Eisenbahn kam ab 1860 der Wohlstand, denn die Neue Glarner Milch konnte in Kühlwagen in den Süden nach Chicago fahren. Die ‹Helvetia Milk Condensing Factory› machte aus dem Bauerndorf eine Industrieansiedlung. Doch 1962 machte die Kondensmilchfabrik zu, New Glarus stand vor der Pleite. Was tun? Swissifying New Glarus! Das historische Erbe, das in Spuren noch vorhanden war, wurde gezielt eingesetzt, um aus dem Industrieort eine touristische Destination zu machen. Die Bewohner bauten ein amerikanisches Allerweltskaff zu einem Schweizerdörfli um, oder ämmel fascht. Es genügte nun nicht mehr, schweizerische Wurzeln zu haben, it had to look Swiss. Das Baureglement wurde verschweizert, Schweizerei ist unterdessen Bürgerpflicht...