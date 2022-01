Einer der vielen Schätze aus dem Buch: Zwei Schnitte durch die Library of the Phillips Exeter Academy, Exeter, New Hampshire, 1968.

Alessandro Vassella 24.01.2022 11:55

Sichten, Ordnen, Forschen, Besprechen, Schreiben, Gestalten Acht Monate verbrachte Michael Merrill in der Louis I. Kahn Collection in Pennsylvania. Draus entstand ein Buch, das die Bedeutung der Zeichnung als Kommunikationsmittel des Architekten zeigt. 24.01.2022 11:55

Man soll, so heisst es, ein Buch nicht anhand seines Umschlages beurteilen. Doch schon beim ersten Anblick fällt diese neue Publikation über Louis Kahn durch seine sorgfältige Gestaltung auf: durch seinen in glattem Archivleinen gebundenen und mit einer Skizze geprägten Buchdeckel, durch sein angenehm grosszügiges Format und durch sein getöntes Vorsatzpapier, das dezent auf das feine gelbe Skizzenpapier hinweist, das Kahn so gern benutzte. Der Herausgeber Michael Merrill verbrachte über acht Monate in der Louis I. Kahn Collection der Architectural Archives an der University of Pennsylvania. In dem Gebäude, in dem Kahn seine Masterclass lehrte, werden über 6’500 seiner Skizzen und Zeichnungen sowie 30’000 Büro-Zeichnungen, 15'000 Fotografien und 100 Modelle aufbewahrt. Merrill und seine Mitstreiter haben tausende Zeichnungen gesichtet, über 900 davon ausgewählt, diese – nicht wie üblich nach Projekten geordnet, sondern als Grundlage ihrer Texte, Kommentare, Bildergalerien und Essays genutz...