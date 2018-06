Schönste Schweizer Bücher im Helmhaus

Text: Roderick Hönig / 18.06.2018 09:05

Jährlich kürt das Bundesamt für Kultur die «Schönsten Schweizer Bücher». Zum Designwettbewerb gibt es eine Wanderausstellung und einen Katalog, der durch die Edition Hochparterre vertrieben wird. Die Ausgabe 2017 feiert am Donnerstag, 21. Juni, Vernissage im Helmhaus Zürich. Am Stelldichein der Buchgestaltungsszene wird auch der Jan-Tschichold-Preis verliehen. Er geht dieses Jahr an den Drucker Che Huber von Noir sur noir in Les Acaias. Der Preis wird überreicht vom Gestalter und Jurypräsidenten Gilles Gavillet, die Laudation hält Moma-Kurator Christophe Cherix. Am Samstag 23. Juni präsentieren und diskutieren die Gestalter Samuel Bänziger, Larissa Kaspar und Rosario Florio (14 bis 14.45 Uhr) sowie Ludovic Balland (15 bis 15.45 Uhr) ihre Arbeit.



Die Ausstellung in Zürich dauert vom 21. bis 24. Juni, danach ist sie in der Biblioteca Linard in Lavin (7.9.- 9.9.), in der Kunsthalle Basel (11.10.-21.10.) und an der ECAL (22.11.-7.12.) zu sehen.