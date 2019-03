Der Gestalter Jonas Voegeli gewinnt den Jan-Tschichold-Preis 2019. Fotos: Pablo Faccinetto

Roderick Hönig 13.03.2019 08:18

Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat auf Empfehlung der Jury die 19 Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs «Die schönsten Schweizer Bücher» bestimmt. In die Auswahl hat es dieses Mal nur ein Architekturbuch geschafft: «Architekturtheorie im deutschsprachigen Kulturraum 1486-1648», gestaltet von Claudiabasel, Basel. Der Jan-Tschichold-Preis, der hervorragende Leistungen im Bereich der Buchgestaltung würdigt, geht in diesem Jahr an den Designer Jonas Voegeli. Als Art Director ist er spezialisiert auf Buchgestaltung und visuelle Identität. Er ist Mitbegründer des Studios Hubertus Design (Zürich/New York).

Alle eingereichten Bücher werden vom 20. bis 23. Juni 2019 in einer Ausstellung im Helmhaus in Zürich gezeigt und sind anschliessend an weiteren Orten in der Schweiz und im Ausland zu sehen sein. Der Katalog «Die schönsten Schweizer Bücher 2018» erscheint im Juni 2019 und wird von der Edition Hochparterre vertrieben.