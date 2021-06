Das Buch ist ein Respekterweisen, ein Zurückschauen auf das Werk eines der Grossväter, schreibt der Stadtwanderer.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 14.06.2021 08:31

Diesmal geht’s um Hanns Anton Brütsch (1916-1997), Ruedi Zai, der in einem seiner Häuser wohnt und das Bauforum Zug haben sich des bedeutenden Zugerarchitekten erinnert und Heinz Horat hat die Monographie zu Brütsch geschrieben. Das ist verdienstvolle Sicherungsarbeit, denn noch leben viele Zeitzeugen, noch sind die Bauten vorhanden, noch ist das Archiv beieinander. Es ist ein Respekterweisen, ein Zurückschauen auf das Werk eines der Grossväter. Brütsch machte eine Hochbauzeichnerlehre bei Franz Bräunig in Basel, war Fachhörer an der ETH, diplomierte nie, arbeitet bei Hermann Baur als «Meisterschüler» und kommt 1945 nach Zug, wo er als Juniorpartner in die Arbeitsgemeinschaft Stadler und Brütsch eintritt. Es geht vorwärts und aufwärts. Die Reihe der «Amerikanerschlitten» illustriert Brütschs Aufstieg: Bis 1949 noch ein englischer Vauxhall Saloon, dann ein Oldsmobile 98, 1954 ein Dodge, 1958 ein Plymouth Savoy V8, 1963 ein Chevrolet Impala V8 und 1969 ein Buick GS 5.4. Allerdin...