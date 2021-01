Kauft Häuser, so viele ihr könnt! Stiftung PWG (Hrsg). Elster & Salis, Zürich 2020. Fr. 32.–.

Werner Huber 08.01.2021 11:23

Häuser kaufen, um sie der Spekulation zu entziehen, das ist die Aufgabe der Stiftung PWG in Zürich. ‹Kauft Häuser, so viele ihr könnt!› ist der Titel der Publikation, die anlässlich des dreissigjährigen Jubiläums erschienen ist. Es ist ein Füllhorn an Informationen und Bildern. Seit dreissig Jahren setzt sich die Stiftung PWG dafür ein, dass es in Zürich mehr preiswerten Wohn- und Gewerberaum gibt. Zum Jubiläum ist eine Publikation erschienen, die die Stiftung für Preisgünstige Wohn- und Gewerberäume in all ihren Facetten vorstellt. ‹Kauft Häuser, so viele ihr könnt!›, so lautete eine der Anregungen auf einem anonymen Fragebogen. Sie wurde zum Titel des PWG-Buches. Kein Jubiläumsbuch. Oder doch? Obschon die Stiftung ihr Buch ausdrücklich nicht als Jubiläumsbuch versteht, sondern ein umfassenderes Anliegen verfolgt, kommen die typischen ‹Jubiläumsthemen› im zweiten Teil des 300-seitigen Buches dennoch vor: Hier zeichnet eine Chronik der Ereignisse aus der Zeit vor der Gründung...